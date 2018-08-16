مصرع 7 مصريين في حادث سير مروع جنوب سيناء

لقي 7 مصريين مصرعهم وأصيب 2 آخرون ،اليوم الخميس، جراء حادث تصادم 4 مركبات بمدينة رأس سدر جنوب سيناء، في استمرار لمسلسل الحوادث المروعة التي تشهدها الطرق المصرية.

وتشير التفاصيل إلى تصادم 4 مركبات (نقل وخصوصي ومقطورة ومركبة جامبو)، نتج عنه وفاة 3 مجندين وسائق المركبة الخصوصي وثلاثة آخرين وإصابة اثنين.

ووقع الحادث في قرية بنت السلطان بمدينة رأس سدر جنوب سيناء، وأدى إلى اشتعال النيران بإحدى مركبات شركة البترول، وتوجهت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث لنقل المصابين والجثث إلى مستشفى رأس سدر المركزي.

وجرى إخطار قسم الشرطة وانتقلت القوات إلى مكان الحادث، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ووفقًا لآخر إحصائية معلنة، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر هي أعلى دولة في الشرق الأوسط من حيث نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، إذ بلغ عدد الوفيات في عام واحد 7115 حالة بمعدل 808 حالات لكل 100 ألف نسمة، و19.5حالة وفاة يوميًا.

وكان وزير النقل المصري الدكتور هشام عرفات أكد في وقت سابق، أن نسبة حوادث الطرق في مصر قد قلت بنسبة 26 % بفضل المشروع القومي للطرق الذي بدأ يجني ثماره؛ إذ عملت الوزارة على فصل صيانة الطرق عن إنشائها من أجل الاهتمام بصيانة الطرق والحفاظ عليها.