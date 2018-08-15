شاهد بالفيديو.. اختبار سيارة باهظة الثمن تقودها فتاة يتحول إلى كارثة

اقتحمت سائقة متهورة معرض سيارات، بينما كانت تختبر سيارة جديدة قبل شرائها في إحدى مدن جنوب الصين.

وفيما كانت الفتاة تحاول اختبار سيارة BMW X1 والبالغ ثمنها نحو 45 ألف جنيه إسترليني، ضغطت على دواسة السرعة بدلًا من الفرامل دون قصد منها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن اثنين من العمال داخل المعرض أُصيبا بجراح طفيفة في الحادث، فيما نجت السائقة ومندوب المبيعات الذي كان يصاحبها من التعرض لأذى.

وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة، سيارة الدفع الرباعي وهي تحطّم الأبواب الزجاجية، وتقتحم واجهة المعرض قبل أن تصطدم بجدار في صالة العرض في مقاطعة قوانغدونغ.

وخلال اقتحام الفتاة للمعرض، ركض العمال والموظفون هربًا من السيارة التي كادت أن تدهسهم، بينما تناثر الزجاج والحطام في كل أنحاء المعرض، نتيجة الاصطدام القوي.

ووافقت السيدة على تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، فيما تعمل شركة التأمين الخاصة بالمعرض على تقدير الأضرار.