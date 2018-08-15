بالفيديو والصور.. إنقاذ زوجين من كابوس جليدي

تمكنت فرق الإنقاذ الأمريكية من إخراج زوجين احتجزا لمدة يومين داخل كهوف “داربي” الجليدية، في ولاية وايومنغ غربي البلاد.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أنّ “جيسيكا وزوجها سبنسر كريستيانسن، كانا على وشك الموت في الكهف بسبب برودة الطقس، مما دفعهما لحرق معداتهما للتدفئة”.

واعتاد الزوجان على تسلق المرتفعات، وفي عيد ميلاد سبنسر مطلع هذا الأسبوع، قررا تسلق كهوف “داربي” التي تشبه المتاهات، وذلك لاستكشافها ولأنها غير موجودة على الخريطة، وفق الصحيفة.

وأضافت أنّه “بينما كانا يتسلقان قممها سقطا أسفل الشلال مسافة 100 قدم، واحتجزا داخل الكهف، حيث حاولا الخروج منه، ولكن لم يجدا طريقًا مفتوحًا”.

وكشف الزوجان أنّهما “أمضيا أيامًا في البحث عن كهوف داربي، قبل بدء رحلتهما الاستكشافية، ولكن معلومات غير صحيحة قادتهما للوصول إلى طريق مسدود داخله”.

وحددت فرق الإنقاذ موقع الزوجين داخل الكهف، من خلال شم رائحة حرق مُعداتهما، حيث عثرت عليهما يرتجفان، وغير قادرين على الحركة.