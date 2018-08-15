بالفيديو.. شاب سوري في لبنان تُرك ينزف حتى الموت للوقوف مع الفتاة التي صدمته

تداول ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو ملقى على الأرض، يقولون إن فتاة صدمته، بينما اكتفت الشرطة بمواساة الأخيرة وتركت الشاب ينزف.

وفي التفاصيل، نشرت صفحات لبنانية مقطع فيديو يظهر وفاة لاجئ سوري بعد أن صدمته سيارة تقودها فتاة، إذ تركته الشرطة يواجه الموت دون نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

اختار الجميع مواساة الفتاة وتركوا المصاب على الارض ينازع حتى اسلم الروح.وقع صباح امس حادث سير مروع على الطريق البحرية في منطقة ذوق مكايل، وذلك عندما صدمت سيارة تقودها فتاة، عامل ديليفري من الجنسية السورية يعمل لدى احدى المطاعم في المنطقة.وقد اصيب سائق الدراجة النارية اصابات قاتلة لكنه بقي ينازع لوقت قصير من دون ان ياتيه العون من اي من المواطنين او الاجهزة الامنية لمحاولة انعاشه او انقاذ حياته، وقد افاد شاهد عيان لصفحة وينيه الدولة انه فيما توقفت طبيبة كانت في طريقها الى عيادتها وقامت بفحص ضغط الدم للمصاب وضربات قلبه، اكدت هذه الاخيرة انه لن يعيش طويلا ان لم ينقل الى المستشفى وبسرعة..ولكن بما ان الجميع كان منهمكا بالاطمئنان على الفتاة، اسلم الشاب الروح ونقل الى مشرحة احدى المستشفيات القريبة…البقية الصادمة موثقة في الفيديو التالي: Posted by ‎وينيه الدولة الثالثة‎ on Tuesday, August 14, 2018

وقالت صفحة تحمل اسم “وينيه الدولة الثالثة”، إن الحادث وقع صباح أمس الثلاثاء على الطريق البحرية بقضاء كسروان، بعد أن صدمت سيارة تقودها فتاة، عامل “ديليفري” من الجنسية السورية يعمل لدى أحد المطاعم في المنطقة، إذ اختار الجميع مواساة الفتاة وتركوا المصاب على الأرض ينازع حتى فارق الحياة.

وأوضحت الصفحة التي نشرت المقطع، أن سائق الدراجة النارية السوري أصيب إصابات قاتلة؛ لكنه بقي ينازع لوقت قصير دون أن يأتيه العون من أي من المارة في الشارع، أو الأجهزة الأمنية لمحاولة إنعاشه أو إنقاذ حياته.

ونقلت عن شاهد عيان قوله، إن طبيبة توقفت في مكان الحادث كانت في طريقها إلى عيادتها، وقامت بفحص ضغط الدم للمصاب وضربات قلبه، وأكدت الطبيبة أن العامل السوري المصاب لن يعيش طويلًا إن لم يُنقل إلى المستشفى وبسرعة.

وعلّقت الصفحة على ما جرى بقولها “بما أن الجميع كان منهمكًا بالاطمئنان على الفتاة، توفي الشاب، ونقل إلى مشرحة إحدى المستشفيات القريبة”.