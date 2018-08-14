بعد مشادة كلامية.. سرق طائرة لينتقم من زوجته بطريقة انتحارية (فيديو)

في حادث مروع وغريب شهدته ولاية “يوتا” الأمريكية، قرر رجل الانتحار وقتل أسرته، من خلال اقتحام منزله بطائرة؛ بعد مشادة مع زوجته.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، اقتحم دوان منزله بالطائرة في “بايسون كانيوين” بولاية يوتا، في الساعات الأولى من يوم الإثنين بالتوقيت المحلي.

وذكرت التقارير أن زوجة دوان، التي لم يُكشف عن اسمها، وابنها كانا في المنزل وقت وقوع الحادث، ولكنهما، لحسن الحظ، نجوا دون الإصابة بأذى، لكن الزوج دوان يود (47 عامًا) الذي كان يقود الطائرة لقي مصرعه.

ويُظهر مقطع الفيديو الضرر الشديد الذي أصاب المنزل المكون من طابقين من اصطدام الطائرة والنيران التي تلت الاقتحام المميت.

وكان دوان يريد الانتقام بعد ساعات من اعتقاله بتهمة الاعتداء على زوجته، فقرر قتلها بالطائرة.

وأوضح الرقيب نويمي ساندوفال، أنه “تم اعتقال دوان بعد مشادة مع زوجته وتعديه عليها، لكن بعد إطلاق سراحه، اتجه إلى مطار فورك الإسباني في يوتا، حيث صعد على متن الطائرة واستخدمها في مهمته الانتحارية”.