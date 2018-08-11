إنقاذ شاب وقع في بئر مهجورة بمحافظة خيبر السعودية (صور)

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة “خيبر” التابعة لمنطقة “المدينة المنورة” بالسعودية شابًا بالعقد الثاني من العمر، سقط في بئر مهجورة بقرية “العشاش”، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني: “بُلغنا عند الساعة الـ20:50 من مساء أمس الجمعة عن حادث سقوط شاب بالعقد الثاني من العمر في بئر مهجورة بقرية العشاش بمحافظة خيبر”، وفق موقع سبق المحلي.

وأضاف “الجهني”: “تم توجيه فِرق الدفاع المدني للموقع التي عملت على إخراجه مصابًا بكسر في يديه، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج”.