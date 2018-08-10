بالصور.. نجاة عامل بناء اخترق سيخ حديدي رأسه

نجا عامل بناء في الصين، من اختراق سيخ حديدي لرأسه.

وسقط السيخ الذي يبلغ طوله 3 أمتار (10 أقدام) من ارتفاع عالي ودخل في رأس الرجل البالغ من العمر 56 عاما والذي لم يكن يرتدي خوذة السلامة.

ودخل السيخ إلى جمجمة الرجل من الجانب الأيمن واستقر في دماغه بعمق حوالي 20 سم (7.8 بوصة) ، بحسب المستشفى.

وقع الحادث في موقع بناء بمقاطعة قانسو، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضافت الصحيفة إن القضيب الحديدي سقط من منصة الطابق الثاني قبل أن يقع على العامل الذي يدعى كانغ جي.

وتلقى جي العلاج الطارئ من المسعفين الطبيين في مكان الحادث، واستخدم رجال الإطفاء أدوات تقطيع هيدروليكية لقطع السيخ حتى نقل إلى المستشفى.

تم نقل المريض أولاً إلى مستشفى محلي في قانسو لإجراء فحص بالأشعة المقطعية قبل نقله إلى مستشفى أكبر في مدينة شيآن.

وعند استقبال جي قامت المستشفى بتشكيل فريق طبي يضم خبراء من أقسام مختلفة وترتيب عملية جراحية عاجلة للمريض، استغرقت ٣ ساعات.

وقال المستشفى في بيان إن الجراحين نجحوا في سحب السيخ الحديدي من رأس كانج قبل التخلص من الأنسجة التالفة واستعادة الجمجمة.