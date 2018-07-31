اختطاف وسلب سودانية وتصويرها عارية في مصر

ألقت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق سيارة ادعى العمل ضمن فريق شركة “أوبر” لنقل الركاب، وقام بالتحرش بسيدة سودانية وسرقتها بالإكراه في إحدى مقابر القاهرة.

وأوضحت التحقيقات الأمنية أن السائق استغل جهل المقيمة السودانية بكيفية الاستعانة بسائقي شركة “أوبر“، لتفاجأ خلال تواجدها بشارع جامعة الدول العربية بتوقف إحدى السيارات، وزعم قائدها بأنه يعمل لدى شركة “أوبر”.

وأشارت التحقيقات، إلى أن السائق اصطحب السيدة السودانية إلى منطقة “مقابر الخليفة” بمصر القديمة، وقام بتهديدها باستخدام سلاح أبيض، ومن ثم تحرش بكامل جسدها وقام بتعريتها وتصويرها.

ولفتت إلى أن السائق قام أيضًا بسرقة كافة متعلقات المقيمة السودانية، إلى جانب مبلغ مالي كان بحوزتها، قبل أن يتركها في منطقة المقابر ويفر هاربًا.