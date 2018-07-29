ولادة جنين فور وفاة الأم في حادث مروع (صور)

في حادثة تُعد الأولى من نوعها، خرجت جنين أنثى من رحم أمها الميتة جرّاء حادث مُرّوع وقع على الطريق السريع بالقرب من مدينة كاجاتي، الواقعة بين مدينتي ساو باولو وكوريتيبا جنوب شرق البرازيل.

وذكرت صحيفة مترو البريطانية، أمس السبت، أن الأم التي لم يتم التعرف على هويتها، كانت تستقل شاحنةً على متنها ألواح خشبية، حيث فقد سائقها السيطرة على قيادتها، مما أدى إلى انقلابها.

ووجدت طواقم الإسعاف السيدة متهالكةً، جرّاء سحقها تحت الألواح الخشبية، حيث تمزق بطنها وخرجت طفلتها التي عثر عليها المسعفون ملقاةً على العشب على بعد أمتار من أمها، بعد قطع الحبل السري جرّاء الحادث، وكانت بصحة جيدة.

ونقلت الطفلة إلى مستشفى “باريكيورا اكو” في المدينة البرازيلية لتلقي العناية، حيث أفادت سولانج باتيستا ممرضة في المستشفى، أن الطفلة تزن ستة أرطال ونصف الرطل، مُبينةً أنهم اطلقوا عليها اسم “جيوفانا” والذي يعني المحمية من الله.

أما السائق فتعرض لإصابات طفيفة، وأبلغ الشرطة أنه لا يعرف السيدة، واتهم بجريمة القتل غير العمد.

ولا تزال الشرطة تحاول تحديد هوية الأم، وأشارت إلى أنه في حال لم يجدوا لها أقارب، فستدفن كامرأة مجهولة، وستُرسل الطفلة إلى دار للأيتام.