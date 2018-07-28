سائق مخمور يتسبب بمقتل 5 عمال أفغان في طهران

كشف رئيس شرطة طهران، اللواء محمد رضا مهماندار، السبت، عن وقوع حادث سير بالعاصمة الإيرانية، صباح اليوم، أدى إلى مقتل 5 من عمال بلدية طهران الذين يعملون في الساحات الخضراء، فيما قالت وكالات أنباء إيرانية إنهم من الجالية الأفغانية.

وقال اللواء مهماندار، في حديث للصحافيين، إن “سائقًا من أهالي طهران، كان يقوده سيارته من نوع بيجو 206 بسرعة فائقة، وهو متعاطٍ للكحول؛ ما أدى إلى فقدانه السيطرة على سيارته، ودهس ستة من عمال البلدية كانوا جالسين على الطريق السريع”، مبينًا أن “ثلاثة من العمال لقوا مصرعهم على الفور، فيما فارق اثنان آخران الحياة، وهما في طريقهما إلى المستشفى”.

ونوّه رئيس شرطة طهران إلى أن “ثلاثة إيرانيين من الذين كانوا في السيارة مع السائق المتعاطي للكحول، أصيبوا بجروح خطيرة تبيّن أنهم كانوا متعاطين للمشروبات الكحولية”، مضيفًا أن “الحادث وقع في الساعة 6:30 صباح اليوم بتوقيت إيران”.

وتعدّ إيران ضمن أسوأ البلدان في الوفيات؛ بسبب حوادث السير إلى جانب العراق وتشاد وليبيا وأريتريا، وفي آب/ أغسطس 2017، قالت تقارير حكومية إيرانية إن “البلاد فقدت 280 ألفًا نتيجة حوادث السير، خلال السنوات العشر الماضية”.