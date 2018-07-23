اليونان.. إجلاء المئات جراء حرائق التهمت عشرات المنازل غرب أثينا (صور)

أجلت السلطات اليونانية، اليوم الإثنين، مئات الأشخاص بعد اندلاع حرائق في منطقة “كينيتا”، غرب العاصمة أثينا.

وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الإطفاء اليونانية، أن طواقم مكونة من 190 إطفائيًا، و62 سيارة إطفاء، وطائرتين، و7 مروحيات تسعى لإخماد الحرائق.

وأضاف أن مناطق انتشار الحرائق اتسعت مع هبوب رياح قوية، ما أدّى إلى انتشار سحب دخان غطت سماء أثينا، وتراجعت مسافة الرؤية إلى درجات منخفضة.

وأشار البيان إلى أن السلطات أغلقت الطريق الواصل بين أثينا وجزيرة “مورا” بسبب كثافة دخان الحرائق.

ووفق الإعلام اليوناني، التهمت نيران الحرائق عشرات المنازل، والسيارات، ما دفع السلطات لإجلاء مئات الأشخاص في المنطقة.

وفي سياق متصل، اندلعت حرائق أخرى في منطقتي “بينتلي” و”ماتي” اللتين تقعان على مسافة 25 كلم شمال شرق أثينا.

وانتشرت رقعة الحرائق التي بدأت في منطقة غابية، وسط خشية السلطات من وصولها إلى مصفاة قريبة من المنطقة.

من جانبه، قال نائب وزير الأمن العام اليوناني، نيكوس كوستاس، للصحفيين، إن حجم الحرائق يُولّد الشكوك عن احتمال افتعال هذه الحرائق.