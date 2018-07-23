مسؤول على طائرة يقدم “خدمات حميمية” بين الرحلات

أعلنت السلطات البريطانية إيقاف مسؤول على طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية عن العمل بعد تورطه في أعمال منافية للأخلاق، عبر الرحلات الجوية بين دول العالم.

واتُّهِم مدير طاقم الطائرة بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بتقاضي 800 جنيه إسترليني مقابل تقديم خدمات العلاقات الحميمية بين الرحلات الجوية وقرب المطارات.

وقال مسؤولون في الشركة:”استخدام المدير مهنته كوسيلة لبيع الجنس على موقع عام أمر غير مقبول على الإطلاق، إنه يسيء إلى سمعة شركة الطيران، ويجب أن يعاقب على سلوكه”.

وأوقفت السلطات البريطانية مدير الخطوط الجوية البريطانية عن العمل بعد تورطه في الفضيحة، ومن المتوقع أن تتم إقالته تمامًا.

وأوضح أحد المصادر في الشركة: “إنه يعرّض نفسه للابتزاز، الأمر الذي قد يتسبب بمخاطر أمنية محتملة، ويهدد معلومات الشركة الحساسة”.

ومن جانبها أكدت الخطوط الجوية البريطانية أن التحقيق جارٍ في الوقت الحالي بعد إيقاف المدير عن العمل في انتظار النتائج.