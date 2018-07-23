رجل يدّعي وجود قنبلة داخل طائرة حتى لا تفوته الرحلة

أصدرت محكمة أمريكية، حكمًا على رجل من ولاية أوهايو، بالسجن، بسبب ادعائه بوجود قنبلة على متن طائرة ركاب، حتى يتمكن من اللحاق بها.

وتأخر دانا كارتر (40 عامًا) ورفيقته عن اللحاق برحلة الطيران التابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة “يونايتد إيرلاينز“، والتي كانت ستقلع من مطار سينسيناتي الدولي شمال كنتاكي إلى تكساس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت المحكمة، إن كارتر أجرى عدة مكالمات، ادّعى فيها أن هناك قنبلة على متن طائرته.

وتم إلغاء الرحلة بسبب هذا التهديد، وتمكن كارتر من الحجز في رحلة أخرى متجهة إلى دالاس بعد أقل من ساعتين.

واعترف أمام النيابة بأن التهديد كان غير حقيقي واعتبره “عملًا أحمق”.

وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر، ودفع تعويض قدره 7700 دولار لشركة “يونايتد ايرلاينز” مقابل الرحلة الملغاة، كما سيخضع كارتر للمراقبة الفيدرالية لمدة 3 سنوات بعد خروجه من السجن.