روسية تتعرض لصاعقة كهربائية خطيرة بسبب صورة سيلفي (فيديو)

يتسبب جنون السيلفي في العديد من الكوارث، وأحدثها سقوط فتاة 13 عامًا من جسر سكة حديد على أسلاك كهربائية أثناء محاولتها التقاط صورة سيلفي.

نجت الفتاة من الموت بأعجوبة، على الرغم من إصابتها بحروق شديدة نتيجة سقوطها على كابلات يمر خلالها 3 آلاف فولت من الكهرباء.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، أمضت الفتاة، التي لم يُكشف عن اسمها، ساعة معلقة على الكابلات على ارتفاع 4 أمتار، أعلى سكة حديد، حتى شاهدها سائق قطار وقطع التيار الكهربائي عن الكابلات.

وقع الحادث في منطقة ريفية في وسط روسيا، وبعد إنقاذها من الكابلات، نُقلت إلى المستشفى، حيث وجد الأطباء أنها مصابة بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في ذراعيها وكتفيها، بالإضافة إلى المعصمين والقدم اليسرى.

وفقًا لـ “يوليا ماكوفا”، المسؤولة بمكتب المدعي العام في مدينة “أوليانوفسك” الروسية، كانت الفتاة عائدة لمنزلها مع أصدقائها بعد السباحة في النهر، فقرروا التوقف عند الجسر والتقاط سيلفي، حتى تفاجأت إحدى الصديقات بسقوط الفتاة على الكابلات، وعندما أدرك السكان خطورة الموقف، وقفوا حاملين سجادة أسفلها تحسبًا لسقوطها.

عند إنقاذ الفتاة كانت فاقدة الوعي وتعاني من آلام مبرحة، كما كشف الأطباء أنه عند استفاقتها في المستشفى، لم تتذكر أي تفاصيل عن الحادث.

وعلى الرغم من تلك الواقعة الأليمة، يبدو أن تلك الكابلات أنقذتها من الدهس من قِبل القطار.