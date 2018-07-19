سيدة تشتبك مع رجل خلال برنامج حواري بسبب الطلاق (فيديو)

لم يكن يتوقع مشاهدو إحدى المحطات الفضائية الهندية بأن تنقلب الحلقة الحوارية لأحد البرامج إلى حلقة اشتباك عنيف وضرب، وذلك لدى استضافة محامية ورجل دين لمناقشة “الطلاق الثلاثي”، ولم يكتمل الحوار بينهما حتى انقلب إلى اشتباك عنيف وتبادل الصفع على الوجه.

وجاء الخلاف بينهما حين أبدت المحامية بالمحكمة العليا الهندية، وتدعى فرح فايز، رأيها في أن الطلاق الثلاثي ليس شكلًا من أشكال الطلاق المعترف به في القرآن، وهو الأمر الذي يرفضه رجل الدين مفتي إعجاز أرشد القاسمي؛ ما أدى إلى احتدام النقاش وتبادل الصفع على الوجه فيما بينهما.

في المقابل، قامت السلطات الأمنية بالقبض على رجل الدين، متهمة إياه بالاعتداء على المحامية، وهو الأمر الذي وثقه البرنامج الحواري على القناة الفضائية Zee Hindustan الإخبارية.

وتعد قضية الطلاق الثلاثي من القضايا الحساسة في الهند، فقد نشبت في وقت سابق معركة بين هنديات مسلمات تساندهن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية العاملة بالهند، وعدد من رجال السياسة من جانب، وبين الجماعات الإسلامية من جانب آخر، التي تقر هذا النوع من الطلاق.