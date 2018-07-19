الجيش الأمريكي: إصابة 22 شخصًا في سقوط خيمة بقاعدة عسكرية بكاليفورنيا

قالت قاعدة للجيش الأمريكي في كاليفورنيا، إن عددًا من الجنود أصيب عندما تسببت طائرة هليكوبتر في سقوط خيمة أثناء تدريب سنوي.

وأضافت القاعدة في تدوينات على تويتر وفيسبوك، أن نحو 22 شخصًا أصيبوا بعدما تسبب الهواء المندفع من مروحة طائرة هليكوبتر من طراز يو.إتش-60 بلاك هوك لدى هبوطها في انهيار الخيمة حوالي الساعة الـ 9:30 مساء أمس بقاعدة فورت هانتر ليجيت بمقاطعة مونتيري على بعد 400 كيلومتر تقريبًا إلى الشمال الغربي من لوس أنجليس.

وأوضحت القاعدة، أن أربعة من المصابين نقلوا إلى مستشفيات، لكن أغلب الإصابات طفيفة وتم علاجها في الموقع.

ولم يتضح بعد عدد المصابين من الجنود، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وقالت القاعدة الأمريكية، إن الحادث وقع أثناء تدريب سنوي لجنود بجيش الاحتياط والحرس الوطني.