الخطوط الجوية الكويتية توضح حقيقة هبوط طائرة تابعة لها اضطرارياً في الأردن

أفادت مصادر إعلامية كويتية، اليوم الثلاثاء، بهبوط طائرة كويتية اضطراريًا في “مطار الملك حسين الدولي” بالأردن، قبل وصولها إلى وجهتها الرئيسة وهي بيروت، بسبب عطل مفاجئ في إحدى محركاتها.

وحسب صحيفة “الوطن” الكويتية، هبطت الطائرة في المطار الأردني الواقع في محافظة العقبة، نتيجة عطل فني في محركها الأيسر أدى إلى توقفه عن العمل، دون إصابة أي من الركاب بأذى والذين يبلغ عددهم 59 راكبًا، إضافة إلى 7 آخرين هم طاقم الطائرة”.

وذكرت الصحيفة أن “الهبوط تم بعد مخاطبة قائد الطائرة لغرفة العمليات وبرج الملاحة في مطار الملك حسين، وإعلامهم بحدوث خلل في المحرك الأيسر للطائرة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأجهزة المختصة في المطار لاستقبال الطائرة، ونقل المسافرين إلى أحد الفنادق في المحافظة”.

من جهتها، نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية، هبوط إحدى الطائرات التابعة لها، هبوطاً اضطرارياً في مطار الملك حسين الدولي بالأردن، فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة خلل فني في إحدى محركات الطائرة.

وجاء النفي من خلال بيان للشركة عبر حسابها في “تويتر”، الذي تضمن “تود الخطوط الجوية الكويتية نفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي و وسائل الاعلام اليوم حول خبر هبوط إحدى طائراتها هبوطاً اضطرارياً في أحد مطارات المملكة الأردنية وأن هذا الخبر غير صحيح”.

وأضافت الشركة في بيانها “راجين من الجميع تحري الدقة واعتماد ما ينشر من خلال مصادر النشر الخاصة بالخطوط الجوية الكويتية شاكرين للجميع اهتمامهم وتعاونهم”.