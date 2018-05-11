سيارة “أوبر” ذاتية القيادة تدهس سيدة.. لهذا السبب (فيديو)

كشفت التحقيقات التي أجرتها شركة “أوبر” في حادث قامت به إحدى سياراتها ذاتية القيادة، أن نظام القيادة الآلية للسيارة مُعد بحيث يتجاهل بعض العناصر على الطريق، مما تسبب بتعرض سيدة للدهس، كانت على متن دراجتها النارية، بسبب تلك الخاصية.

ووفقًا لما نشره موقع “إنجادجيت” التقني، فإن نظام القيادة الآلي للسيارة تجاهل مرور السيدة إيلين هيرزبرج، في صورة مخالفة لما كان متوقعًا أن يُعمل به، حيث إن النظام مجهز بأن يتجاهل العناصر الثانوية على الطريق، وألا ينتبه إلا للعناصر الأساسية.

وتوصلت شركة “أوبر” إلى تسوية النزاع القضائي مع أهل الضحية، فيما علقت الولايات المتحدة جميع اختبارات الشركات لتقنيات القيادة الذاتية على الطرق العامة، حتى يتم التعرف على السبب وراء الحادث، بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.

وعلّقت العديد من الشركات مثل جوجل وتيسلا وتويوتا اختباراتها بعد الحادث، حتى يستعيد المواطنون الأمريكيون ثقتهم في السيارات ذاتية القيادة.