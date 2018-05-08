سعودي يتهم طبيبة بالتسبب بوفاة مولودته في “بيشة”

وجه مواطن في محافظة “بيشة” السعودية، اتهامًا لطبيبة بمستشفى الملك عبدالله، بالإهمال والتقاعس عن أداء عملها والتسبب في وفاة جنينه بعد تحديدها موعدًا آخر للولادة؛ بسبب انتهاء دوامها.

وقال المواطن خالد الشهراني، إن حالة زوجته كانت تستدعي الولادة، وهو ما أدى إلى مضاعفات على الجنين داخل الرحم ووفاته لاحقًا، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

من جهتها، أوضحت صحة “بيشة” أن التقارير والأشعة التي أخذت في وقت مراجعته المستشفى تثبت خلاف ذلك، وأن مدير الشؤون الصحية في المحافظة وجه بالتحقيق في شكوى المواطن، وسيتم التواصل مع المواطن حال انتهاء التحقيقات.

وأوضح المواطن الشهراني، أن ما قامت به الطبيبة تسبب في ذهابه مع زوجته لمنزله بإحدى قرى السد، وبعد وصولها عادت آلام الولادة والطلق لها، ليعود مجددًا للمستشفى ولم يجد الطبيبة، ووجد طبيبًا ذكرًا خلاف ما قالته الطبيبة.

وتابع، أنهم تأخروا في عملية ولادتها؛ حيث اتضح بعد الولادة أن حالة الجنين حرجة داخل الرحم، لتتوفى الطفلة بعد 4 أيام من الولادة.

وقال علي سعيد آل بخيتان المتحدث الرسمي لصحة “بيشة”، إن السيدة المعنية في الشكوى راجعت عيادة الطوارئ بشكوى آلام مخاض مبكر في تمام حملها الأول، وجرت معاينتها من قبل الطبيبة المناوبة الساعة السادسة صباحًا، وأجري لها الفحص النسائي والأشعة التلفزيونية، وتبين عدم وجود مخاض فعّال، وفي تمام الساعة 11:50 صباحًا، عادت وكانت في حالة ولادة، وولدت ولادة طبيعية.

وأضاف: “تم إنعاش الجنين من قبل طبيب الأطفال، وجرى قبوله في قسم العناية المشددة للخدج، وبقي فيها أربعة أيام، علمًا بأن المريضة لا تتابع الحمل في عيادة الحوامل، ولا يوجد لها أي فحوص سابقة خلال الحمل، وتاريخها المرضي مجهول، بحسب صحيفة “سبق” الإلكترونية.