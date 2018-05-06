في مشهد شبيه بغرق التايتانك.. المياه تغمر أروقة سفينة سياحية (فيديو)

أظهر فيديو صادم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي غمر الماء لأروقة سفينة رحلات سياحية، ومحاولة الطاقم اليائس في السيطرة على الأزمة.

كانت سفينة “كرنفال دريم” في اليوم الخامس من رحلتها في غرب الكاريبي عندما بدأت المياه تتدفق إلى الممرات بمعدل مقلق.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، يُظهر الفيديو تدفق المياه عبر السقف والجدران لتغمر الممرات سريعًا في منظر يذكرنا بمشهد غرق سفينة تايتانيك الشهيرة.

عمل أفراد الطاقم على التخلص من المياه التي غمرت أروقة المسافرين باستخدام الدلاء وأحواض المياه، بينما تستمر الأحداث المقلقة.

ووفقًا للتقارير، يُعتقد أن فشل نظام إطفاء الحرائق في السفينة أدى إلى هذا الفيضان الذي دمر 50 غرفة.

نشرت المسافرة مارلا ديان هاس الفيديو المقلق على فيس بوك، وكتبت: “يا رواد الفيسبوك هذه لحظة نادرة، المياه تغمر سفينتنا السياحية، صلوا من أجلنا جميعًا”.

وأوضحت أن الركاب قد نُقلوا إلى طابق المنتجع الصحي ليناموا على حصائر اليوجا مع استمرار الفوضى.

ومن جانبهم قال مسؤولو سفينة “كارنفال دريم”: “بدأ طاقمنا بالتنظيف على الفور، والتخلص من المياه النظيفة الناتجة عن نظام إخماد الحرائق”.

وأضافوا: “نقدر تفهم ضيوفنا ونعتذر بصدق عن هذا الازعاج، كما نشكر أعضاء طاقمنا على عملهم السريع والجاد”.