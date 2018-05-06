مفاجآت تعقد غموض مجزرة رجل الأعمال المصري ضد عائلته

تكشفت مفاجآت جديدة عن مجزرة مقتل رجل أعمال مصري وزوجته وأبنائه الثلاثة، داخل منزل العائلة بمدينة الرحاب في القاهرة، وذلك بعد شبهة إقدام رب الأسرة على قتلهم ثم انتحاره.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن مفاجآت كبيرة في الحادث، وجاء بالمعاينة التي قام بها رئيس النيابة، والمحامي العام داخل الفيلا، أنه تم العثور على مخدة موجودة على وجه رجل الأعمال، كما أن خزينة السلاح الخاصة به ملقاة على الأرض.

كما تبين بعد معاينة مسرح الجريمة، أن دماء المجني عليهم اختلفت عن مكان وقوع الجثث، كما أن السيارة الخاصة بالأب مستأجرة وإطارات السيارة فارغة الهواء.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث؛ لبيان أسباب الحادث ووجود شبهة جنائية من عدمها.

وكشف رجال المباحث، عن وجود سلاح ناري عيار 9 ملم، بجوار رجل الأعمال، والذي تم استخدامه في ارتكاب الجريمة.

ونشرت مواقع مصرية، اليوم الأحد، أول صور للضحايا الذين عثر عليهم قتلى، داخل فيلا خاصة بهم بمنطقة الرحاب بالقاهرة.

وكانت التحريات الأولية أشارت إلى أن رجل الأعمال المصري ويدعى عماد.س (56 سنة)، قتل زوجته وفاء.ف (43 سنة)، وأولاده محمد (22 سنة)، ونورهان(20 سنة) وعبدالرحمن (18 سنة)، بالرصاص ثم انتحر داخل الفيلا قبل يومين؛ لتعثره ماليًا.

وأكّدت التحريات الأولية، بعد سماع أقوال جيران المجني عليهم، أن رجل الأعمال قتل زوجته وأولاده الثلاثة؛ نظرًا لمروره بضائقة مالية كبيرة، واستيلائه على مبالغ مالية ضخمة من المواطنين، بعد اتهام بعض العملاء له بالنصب عليهم في مبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه، مما أدى لسوء الحياة الخاصة بهم خلال الفترة الأخيرة.