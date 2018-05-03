والداه حرماه من قيادة السيارة فانتقم منهما أثناء النوم

قضت محكمة جنايات النجف في العراق، بالإعدام شنقًا ضد شاب أدين بقتل والديه في محافظة النجف الأشرف؛ بعد رفضهما السماح له بقيادة السيارة.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى بالعراق القاضي عبدالستار بيرقدار في بيان، اليوم الخميس، إن “محكمة جنايات النجف نظرت قضية متهم أقدم على قتل والديه لعدم سماحهما له بقيادة السيارة.

وأشار بيرقدار، بحسب موقع أخبار العراق، أن “هذه الجريمة وقعت ليلًا، وفي وقت نوم الوالدين، وبعد إتمامها قام المجرم بإيقاظ إخوته الصغار وإفهامهم بدخول عصابة إلى المنزل، وهم من نفذوا هذه الجريمة”.

وأضاف القاضي، أن “المجرم نفذ جريمته ببندقية كلاشنكوف عائدة الى والده”.

وتابع، أن “المحكمة أصدرت قرارها وفقًا لأحكام المادة 406 /1/أ من قانون العقوبات، خاضعًا للطعن والتمييز الوجوبي”.