“كوب قهوة” يودي بـ3 طلبة جامعيين بالإمارات للمحاكمة

قررت محكمة استئناف أبوظبي في دولة الإمارات تأجيل قضية اتهم فيها شباب عرب بالتسبب بوفاة صديقهم لجلسة الـ 6 من مايو/أيار المقبل.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “الخليج” المحلية، فإن 4 شبان عرب أصدقاء يدرسون في جامعة واحدة، قرروا أن يلتقوا بعد وصول صديقهم من السفر، وذهبوا إلى منزل أحدهم، وأثناء جلوسهم وتبادل الأحاديث وضع الصديق الرابع أكياسًا من القهوة خلطها مع الماء المغلي ووزعها عليهم، وبعد أن شربوها وأكملوا جلستهم، عاد كل منهم إلى مقر سكنه.

وفي اليوم الثاني علم الأصدقاء أن صديقهم الرابع توفى في الليلة ذاتها، فذهبوا إلى بيت والده لتقديم العزاء.

وقال المتهم الأول في التحقيقات، إنهم لم يكونوا على علم بما حصل لصديقهم تحديدًا إلا بعد استدعائهم من قبل الشرطة، وإخبارهم هناك، أن سبب وفاته، وفق تقرير الطب الشرعي، كان بسبب جرعة زائدة من عقار الترامادول، مؤكدا أنهم طلبة جامعة في السنة الأخيرة، ومن غير المعقول أن يضيعوا مستقبلهم بسبب “كوب قهوة”.