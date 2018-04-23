الشرطة الأمريكية تعتقل “المسلح العاري” مطلق النار في مطعم بمدينة ناشفيل

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على “المسلح العاري” منفذ إطلاق النار داخل أحد مطاعم مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي (جنوب شرق)، أمس الأحد.

وكشفت الشرطة عن اعتقال منفذ الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، في تغريدات على موقع “تويتر”، حسب وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

ولم تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل حول مكان أو كيفية العثور على منفذ الهجوم حتى الساعة (18:35 ت.غ).

غير أنّ نحو 100 عنصر من شرطة مدينة ناشفيل وغيرهم من مكتب التحقيقات الفيدرالي، شاركوا في حملة بحث واسعة عن منفذ الهجوم.

وأمس، هاجم شخص يدعى ترافيس رينكينغ (29 عامًا)، رواد مطعم وهو عاري الجسد، وبحوزته بندقية نصف آلية طراز “إيه آر 15”.

وقالت الشرطة حينئذ: إنه تم إلقاء القبض على ترافيس العام الماضي، لتواجده في منطقة محظورة تابعة للبيت الأبيض، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

كما أشارت إلى احتمالية كونه “مريضًا نفسيًا”، دون كشف مزيد من التفاصيل أو الدوافع.

يشار إلى أن القتلى 3 من أصحاب البشرة السمراء، وواحد من ذوي الأصول الإسبانية.

وقُتل ثلاثة من الضحايا على الفور، بينما توفي الرابع في المستشفى.