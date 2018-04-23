بينهم سياح.. مصرع 36 شخصًا في حادث بكوريا الشمالية‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان الاثنين، أن “حادث سير خطيرًا” أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم سياح صينيون في كوريا الشمالية.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية، لكن التلفزيون الرسمي الصيني أفاد في تغريدة على “تويتر” بأن “أكثر من 36 شخصا بينهم 32 صينيا لقوا حتفهم في حادث حافلة بكوريا الشمالية، عندما سقطت حافلة سياح من على جسر .

وقال بيان وزارة الخارجية الصينية إنّ “الصين أُبلغت مساء الأحد بالحادث”، موضحة أن “السفارة الصينية في بيونغ يانغ أرسلت موظفين إلى المكان”.

ووقع الحادث في مقاطعة هوانغهاي الشمالية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وتقع المقاطعة جنوب العاصمة بيونغ يانغ وتمتد حتى الحدود مع الجنوب وصولًا إلى مدينة كايسونغ التي تضم مجمعًا صناعيًا كانت تشارك فيه كوريا الجنوبية.

وكان السياح متوجهين بواسطة حافلة من كايسونغ الى بيونغ يانغ عندما وقع الحادث، بحسب ما نقل موقع “إن كيه نيوز” ومقره سيول عن مصدر لم يسمّه.

وما زالت شبكة الطرق الكورية الشمالية بدائية، وفي الكثير من المناطق غير معبدة، كما أن الجسور غير صالحة للاستخدام أحيانًا ما يجبر المارة على عبور الأنهر والسيارات باستخدام طرق بديلة.

إلا أن الطريق بين بيونغ يانغ وكايسونغ، حيث وقع الحادث بحسب تقارير، تعتبر من الأفضل في البلاد.

ومعظم السياح الذين يزورون كوريا الشمالية يأتون من الصين التي تتقاسم مع هذا البلد حدودًا برية طويلة وتسير رحلات جوية الى بيونغ يانغ.

ويقدر عدد السياح الصينيين الذين يزورون كوريا الشمالية بعشرات الآلاف سنويًا، يصل عدد كبير منهم بالقطار عن طريق مدينة داندونغ الحدودية.