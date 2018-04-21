وفاة النائب الأردني محمد الحويطات وزوجته وأبناؤه الخمسة بحادث مروع (صور)‎

توفي النائب الأردني محمد العمامرة الحويطات وزوجته وأبناؤه الخمسة، مساء اليوم السبت، إثر حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي جنوب الأردن.

وأفاد الدفاع المدني الأردني، في بيان، أنّ “كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت مساء اليوم، مع الحادث الذي وقع بين مركبة النائب محمد العمامرة وشاحنة (ونش) عند تحويلة منطقة (سواقة) على الطريق الصحراوي”.

وأضاف أنّ “فرق الإنقاذ والإسعاف عملت على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفيات الكرك الحكومي والأمير علي بن الحسين العسكري والنديم الحكومي”، مشيرًا إلى أنّ “اثنين آخرين أصيبا بالحادث وحالتهما العامة خطيرة”.

إلى ذلك، نعى رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، في بيان رسمي، النائب العمامرة الذي قضى في الحادث المروع مع أفراد أسرته.