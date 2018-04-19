اكتشاف أعضاء بشرية داخل مقبرة في لبنان

قام مجهولون في لبنان برمي بقايا أعضاء بشرية “ناتجة عن عمليات جراحية” داخل مقبرة وفي محيطها، وكذلك في غرفة مجاورة للمقبرة في إحدى ضواحي بيروت، بعد أن وضعوها داخل أكياس للقمامة.

وفي التفاصيل، عثر بداية على قدم بشرية قبل ذلك بوقت قصير في المكان. وإثر تحريات تمكنت الجهات الأمنية من توقيف 3 لبنانيين، أقروا بأن المتهم الأول استلم الأعضاء من مستشفيات المنطقة مقابل مبالغ مالية، ونقلها إلى المواقع التي تم العثور فيها على الأعضاء ورماها فيها بشكل عشوائي، فيما اعترف المتهم الأول أنه هو من أحضر القدم البشرية. أما الثاني، فاستلم أعضاء من مستشفيات وأعطاها للأول على أن يدفنها هذا الأخير في المقبرة، في حين أن الثالث سلّم مفتاح الغرفة للأول، على أن يضع الأول الأكياس فيها، ويدفنها لاحقًا. وكان المتهمون يقبضون مبالغ مالية عن كل عملية من هذا النوع.

وكشفت الجهات الأمنية أن بلاغًا وصلها حول إقدام مجهولين على رمي بقايا أعضاء بشرية ناتجة عن إجراء عمليات جراحية في جبّانة (أي مقبرة) حي السلم وجوارها، وفي غرفة مجاورة لها ووضعها داخل أكياس للنفايات بشكل عشوائي وبطريقة تهدد السلامة الصحية. فيما عثرت الجهات الأمنية على قدم بشرية في وقت سابق بالقرب من المقبرة.

وتم إيداع المتهمين السجن تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تلقت المستشفيات المعنية إنذارات لضرورة نقل الأعضاء ودفنها بطريقة صحية وصحيحة.