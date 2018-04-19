مصرع شخصين جراء سقوط طائرة عسكرية في كولومبيا

لقي شخصان حتفهما، جرّاء سقوط طائرة عسكرية صغيرة، الأربعاء، جنوب غربي كولومبيا.

وبحسب أخبار تناقلتها العديد من الصحف المحلية الكولومبية، فإن الطائرة سقطت أثناء محاولتها الهبوط على مدرج لها بمدرسة “ماركو فيديل سواريس” للطيران العسكري بمدينة كالي.

وأضافت المصادر أن أسباب سقوط الطائرة لا زالت مجهولة، مشيرة إلى مصرع اثنين كانا على متنها، وهما طيار وفني.

وبدأت الجهات المعنية تحقيقًأ موسعًا للوقوف على ملابسات الحادث.

يشار إلى أن طائرة صغيرة من طراز “سيسنا 172″، كانت قد اضطرت للهبوط مطلع أبريل/ نيسان الجاري؛ بسبب أمطار مفاجئة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

ومطلع العام الجاري، أعلن الجيش الكولومبي مصرع 10 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية قرب بلدة “سيجوفيا” في إقليم أنتيوكيا شمالي البلاد.