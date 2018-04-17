عربي متزوج منذ 35 عامًا ولديه 9 أطفال يكتشف أنه “عقيم”

فوجئ زوج مغربي يعمل في سلك التعليم بتعرضه للخيانة من زوجته بعد 35 عامًا من الزواج وإنجاب 9 أطفال؛ وذلك بعد اكتشافه أنها كانت على علاقة غير شرعية مع شخص آخر.

واكتشف الزوج أنه “عقيم” وأن زوجته التي ارتبط بها بعد علاقة حب، ظلت تنجب طوال 4 عقود من الزمن أطفالاً ليسوا من صلبه، وفق صحيفة “المساء” المغربية.

وراودت الزوج شكوك بشأن نسب الأبناء إليه، لكنه قرر الانتظار ثم أجرى عدة تحاليل وفحوصات، لتكون النتيجة صادمة له، حيث ثبت أنه “عقيم”، ولا يمكنه الإنجاب مطلقًا.

وبعد تأكده من “العقم” قرر رفع دعوى قضائية ضد زوجته؛ للمطالبة بإسقاط نسب 9 أطفال والطلاق من زوجته؛ لاتهامها بالزنا.

وإثر ذلك، قررت المحكمة إجراء فحوصات طبية أخرى؛ للتأكد من عجز الزوج عن الإنجاب، حيث ثبت أنه يعاني من عيب لا يمكن علاجه منذ 50 عامًا وقبل زواجه.