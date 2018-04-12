تنفيذًا لأوامر “الحوت الأزرق”.. مصري ينتحر بطعن نفسه بسكين في رقبته

فتحت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، تحقيقًا موسعًا في واقعة انتحار شاب بأحد أحياء العاصمة القاهرة؛ تنفيذًا لأوامر لعبة “الحوت الأزرق“.

واستدعت النيابة أسرة الشاب المنتحر “نادر سيد” لسماع أقوالهم في ملابسات الواقعة، وسبب إقدامه على طعن نفسه بسكين في رقبته من أجل التخلص من حياته.

وكلفت نيابة شمال القاهرة فريقًا منها بإجراء تحريات حول الواقعة التي حدثت بمنطقة “روض الفرج” شرق القاهرة، إلى جانب تفريغ جهاز الكمبيوتر الخاص بالشاب.

وعثر الطب الشرعي خلال المعاينة الأولية لجثمان الشاب على وسم على يده يخص لعبة “الحوت الأزرق”، إلى جانب رسومات أخرى وملفات تخص اللعبة على جهازه الشخصي.

وتشير التحقيقات الأولية بالواقعة، إلى أن الشاب أقدم على الانتحار بسبب مروره بظروف نفسية سيئة وممارسته لعبة “الحوت الأزرق”.

وسجلت مصر مؤخرًا أكثر من حالة انتحار بسبب تلك اللعبة بينها شاب في منطقة حلوان، وآخر بمدينة المحلة في محافظة الغربية، إلى جانب حالة اشتباه ثالثة لفتاة في محافظة الإسكندرية.

وفتحت وزارة التربية والتعليم في البلاد تحقيقات موسعة في تسجيل واكتشاف إدارتها ببعض أنحاء الجمهورية إقدام العشرات من الطلاب في المرحلة الإعدادية على ممارسة اللعبة.

كما أصدرت دار الإفتاء في مصر فتوى بتحريم اللعبة.