بالفيديو .. أول شاهد عيان يقف على تحطم الطائرة الجزائرية يروي التفاصيل

قال شاهد عيان جزائري إنه سمع دوي انفجار كبير صباح اليوم الأربعاء، وهرع إلى مكان يتصاعد منه دخان كثيف، أرشده لموقع تحطم الطائرة، ليجد كارثة حقيقية يصعب وصفها، حيث الجثث محترقة ومتراكمة في الموقع.

وأضاف الشاهد في مقابلة مع قناة “النهار” الجزائرية، أنه كان خائفًا لحظة وصوله إلى موقع تحطم الطائرة، حيث كانت النيران مشتعلة بجسد الطائرة، ووقعت بعض الانفجارات التي حالت دون اقترابه من الطائرة المنكوبة.

وأوضح الشاهد أنه مع مجموعة من أهالي المنطقة قاموا بإطفاء بعض الجثث المشتعلة وستر الجثث الأخرى، وقاموا بمنع بعض الفضوليين من تصوير الجثث.

وأشار إلى انه اتصل بقوات الدرك والدفاع المدني التي وصلت إلى موقع الحادث، للقيام بالإجراءات اللازمة.

وكانت طائرة عسكرية قد سقطت في البليدة على بعد أمتار من القاعدة العسكرية التي انطلقت منها وتحمل على متنها أكثر من 200 عسكري.