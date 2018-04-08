“مفحط الطائف” في قبضة الأمن السعودي (صورة)

ضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة الطائف السعودية، مواطنًا عرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامه باستعراضات متهورة أثناء قيادته لمركبته، أو ما يعرف بـ”التفحيط”.

وذكرت صحيفة “أخبار 24” السعودية، أن “دوريات إدارة مرور محافظة الطائف غربي المملكة، تمكنت من الإطاحة بقائد مركبة اعتاد الظهور في مواقع التواصل؛ لاستعراض تهوره في قيادة السيارة، معرضًا حياة الآخرين للخطر”.

وبحسب الصحيفة، فقد ظهر الشاب، البالغ من العمر 25 عامًا، في مقاطع مصورة وهو يتعمد صدم سيارات أخرى، والقيادة بشكل متهور، مبينة أنه كان يبث تلك المقاطع على مواقع التواصل؛ لـ”التباهي والتفاخر”.

ومن المنتظر صدور العقوبات القانونية بحق الشاب، بعد عرض أوراقه على الهيئة المرورية.