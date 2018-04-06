“ترحيب مرعب”.. يمنيان يفران رفقة المدعوين من زفافهما لهذا السبب

نجا عريس وعروسته في عدن اليمنية، أمس الخميس، من موت محقق خلال حفل زفافهما، الذي أقيم بإحدى القاعات العامة بمديرية المعلا.

ووفق “عدن الغد”، فإن شخصًا مسلحًا من أهالي العريس أراد أن يحتفل بالزفاف على طريقته الخاصة، حيث دخل وسط القاعة وفتح النار بشكل عشوائي في الهواء.

وأثار الشخص هلع العريس وعروسه والمدعوين بعد أن كاد يتسبب بمقتلهم، لإطلاقه الأعيرة النارية بشكل طائش فوق رؤوسهم.

ودفع ذلك العريسين إلى الفرار من القاعة ليلحق بهم المدعوون وسط حالة ذعر وصراخ.

وتمكن منظمو الحفل في وقت لاحق من السيطرة على مطلق النار، لكن المدعوين كانوا حينها قد فروا من العرس.

يذكر أن تقاليد وعادات أهل اليمن في إطلاق النار خلال الأعراس تتسبب بحوادث وضحايا في أحيان كثيرة، وتفسد فرحة الزفاف.