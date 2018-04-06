مصري ينتحر شنقًا بعد اتهامه بالسرقة

أقدم شاب مصري في العقد الثالث من العمر على الانتحار شنقاً، بسبب “نظرة الناس له” عقب اتهامه بسرقة أحد المواطنين دون دليل عليه، الأمر الذي تسبب في مروره بحالة نفسية سيئة.

وتلقى قسم شرطة الواحات بمحافظة الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على الشاب “أ.م” منتحراً داخل الغرفة المقيم بها، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، إلى جانب حبل سميك، وورقة بجواره، حيث كتب الشاب رسالة تفيد بإقدامه على الانتحار، بسبب نظرة الناس لاتهامه بالسرقة دون أي دليل، الأمر الذي سبب له معاناة نفسية بالغة.

وبسؤال شقيق الشاب المتوفي، أكد أن شقيقه يعاني من حالة نفسية منذ فترة بسبب اتهامه بسرقة متعلقات أحد المواطنين، وانتشار هذا الأمر بين سكان المنطقة، ومن ثم نظرة الناس له، وتخوفهم منه، نافياً وجود أي شبهة جنائية حول الحادث.

وقررت النيابة العامة إحالة جثة الشاب إلى الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي قبل التصريح بدفنها.