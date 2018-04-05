مقتل قائد مقاتلة أمريكية تحطمت في نيفادا

لقي قائد مقاتلة F16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي مصرعه بعد أن تحطمت طائرته في قاعدة نيليس الجوية في نيفادا في ثالث حادث تسقط فيه طائرة عسكرية أمريكية خلال يومين.

وقال متحدث باسم القوات الجوية “لقد كان يومًا عصيبًا”.

وذكر المتحدث أن الطيار كان في مهمة تدريبية قرب لاس فيجاس حينما تحطمت الطائرة حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس بالتوقيت المحلي.

وقال سلاح الجو في بيان بوقت مبكر اليوم الخميس إنه تقرر عدم الإعلان عن اسم الطيار إلى حين إبلاغ عائلته وإن تحقيقًا بدأ لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية تحطمت أثناء مهمة تدريبية جنوب ولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء ويعتقد أن أفراد طاقمها الأربعة لقوا حتفهم.

وتحطمت في جيبوتي طائرة أخرى تابعة لمشاة البحرية يوم الثلاثاء، وقائدها في حالة مستقرة.