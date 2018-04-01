بالفيديو.. مشاجرة دامية بين خليجيين ووافدين عربيين بسبب “نظرة”

اندلعت مشاجرة دامية، بين مواطنَين شقيقين في الكويت وآخريْن يحملان الجنسية الأردنية، أصيبوا على إثرها بجروح وكدمات متفرقة، وذلك بسبب تبادل “النظرات” فيما بينهم، أو ما يطلق عليه باللهجة الكويتية الدارجة “الخزة”.

وقالت صحيفة “الأنباء” الكويتية إن “الشابين الأردنيين أصيبا بطعنات متفرقة في الأيدي والكتف، فيما أصيب الشقيقان الكويتيان ببضع كدمات”، مشيرة إلى أن “الشبان الأربعة أسعفوا إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المشاجرة وقعت بسبب “الخزة”، وفق الصحيفة، التي لفتت إلى أن “وكيل النائب العام أمر بالتحفظ على المتورطين الأربعة بالمشاجرة لحين الاستماع الى إفاداتهم بشكل تفصيلي”.