بالفيديو.. سقوط رافعة على مركبات في أبوظبي

فتحت شرطة أبوظبي في دولة الإمارات تحقيقًا في سقوط رافعة من بناية تحت الإنشاء في منطقة النادي السياحي.

وأدى سقوط الرافعة، وفق صحيفة “البيان” المحلية، إلى تضرر عدد من المركبات المتوقفة، فيما لم تكشف الشرطة عن وقوع أي إصابات بشرية.

وقال مدير الدفاع المدني في أبوظبي، العميد محمد معيوف الكتبي، أن الحادث، الذي وقع أمس الاثنين، أدى إلى تضرر 7 مركبات كانت متوقفة في المنطقة التي وقعت بها الرافعة.

وأكدت الشرطة وقوع الحادثة، لكنها قالت إنه سيتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق بعد استكمال التحقيقات.