استبدال حبس إعلامي خليجي ضرب صديقه بزجاجة وصفعه بهذه العقوبة

استبدل قاضٍ في البحرين عقوبة حبس إعلامي تلفزيوني (لم يتم الكشف عن هويته) بالحبس مدة شهرين عن تهمة اعتدائه بالضرب على صديقه في مطعم بالمحرق، بعمل يدوي.

وبحسب موقع “الأيام” المحلي، فإن الإعلامي (53 عامًا) اختلف مع المجني عليه بسبب نشره صورة له على موقع “انستغرام”، ورآها الإعلامي أنها مسيئة له، وحين التقى به في أحد المطاعم بسوق المحرق نشب بينهما خلاف تطور إلى مشادة ثم قام الإعلامي على إثرها بضرب المجني عليه على رأسه من الخلف بكأس ماء زجاجي، ثم أمسك ملابسه وصفعه، ما أدى إلى سقوط المجني عليه على الأرض، فيما غادر الإعلامي المطعم.

وتقدم المجني عليه ببلاغ ضد الإعلامي، الذي أحيل إلى المحاكمة، وأسندت له تهمة الاعتداء على المجني عليه.