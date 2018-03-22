مقتل أمريكيين في تحطم مروحية قبالة الحاجز المرجاني العظيم

المصدر: ا ف ب

قتل سائحان أمريكيان في حادث تحطم مروحية قبالة الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، وفق ما أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الخميس.

وقضى رجل في التاسعة والسبعين من العمر وامرأة في الخامسة والستين، مساء أمس الأربعاء؛ جراء سقوط المروحية التي كانت تقلهما في المياه، لدى الاقتراب من جسر قرب منطقة إيرلي بيتش السياحية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وأصيب راكبان آخران من الجنسية الأمريكية أيضًا بجروح طفيفة.

وأشار المحقق المحلي يان هاوتون إلى أن “هيئات الطوارئ استُنفرت؛ إثر هذه الحادثة، ويقام حاليًا تحقيق حول الحادثة”.

ولم تعرف أسباب الحادثة بحسب المحقق الذي تطرق إلى فرضية مشكلة محتملة في الصيانة، أو خطأ بشري، أو حصول خطب ما في المكان.

وساعد شهود عيان كانوا في منصة غطس في عمق البحر في إخراج الضحايا من تحت المياه، بحسب صحيفة “بريزبان كورييه مايل”.

وقاموا بخطوات الإنعاش بفضل تعليمات هاتفية من هيئات الطوارئ الموجودة على بعد ساعة من هذا المكان النائي في منطقة ويتسانداي في ولاية كوينزلاند.

وقد علقت الشركة المشغلة للطوافة عملياتها.