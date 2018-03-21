وسط تحذيرات من انقسام قاري.. انهيار أرضي يفصل بلدًا إفريقيًا إلى جزأين (فيديو)

تسبب انهيار أرضي ناتج عن صدع بركاني في انقسام بلد بقارة إفريقيا إلى جزأين، وفقًا لما أظهره مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهار طريق “ماي ماهيو” السريع في كينيا؛ بسبب صدع بركاني، في حين قالت وسائل إعلام محلية: إن حالة من التخبط تنتاب السلطات الكينية؛ تخوفًا من تكرار نفس الأمر في طرق أو مناطق أخرى، الأمر الذي يشكل خطرًا على الحياة العامة، وحالة الأمن في البلاد.

وتسبب انهيار الطريق في توقف الحركة المرورية، وتوافد المواطنين على موقع الحادث، لمشاهدة الظاهرة، وسط مساعدات من المواطنين للأجهزة المعنية، التي حاولت ردم أجزاء صغيرة من الطريق لتسهيل الحركة المرورية.

وكانت هيئة الطرق السريعة في كينيا أعلنت خلال الساعات الماضية انهيار طريق “ماي ماهيو” السريع؛ بسبب صدع بركاني، وسط حالة من القلق تنتاب المسؤولين والرأي العام.

وحول أسباب هذا الانشقاق، يؤكد خبير الجيولوجيا، ديفيد أديدي، أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد لها تأثير على هذا الانشقاق.

ويؤكد أديدي أن النشاط البركاني في المنطقة قد يتسبب في عواقب وخيمة، في حالة عدم توخي الحذر ومعالجة الموقف على الفور.

وتأتي التحذيرات من انشقاق في وداي “ريفت” بالكامل، بعد أيام قليلة من انشقاق طريق “ماي ماهيو” السريع.

وأعرب أديدي عن قلقه قائلًا: “قد يتسبب هذا الانشقاق في انفصال قارة إفريقيا إلى شطرين، أي ما يعني انفصال الصفيحة الصومالية (شرق منطقة الصدع) عن الصفيحة النوبية (غرب منطقة الصدع)”.

وتابع: “الشق تسبب في ابتلاع المياه التي كانت موجودة بسبب الفيضانات، ما أدى لمزيد من التشققات”.

ويشدد أديدي على أن هذه الانشقاقات تحدث ببطء في باطن الأرض، وقد تزيد سرعتها في أي وقت، نظرًا لزيادة الطاقة الحرارية في المنطقة والهزات الأرضية والزلازل، وفي حالة عدم معالجة الأمر بشكل سريع قد يحدث ما لا يُحمد عقباه.

واستطرد: “نحن في حاجة لإجراء دراسات شاملة عن تضاريس المنطقة؛ حتى تُقدم الخطط المناسبة بشأن إنشاء الطرق والمباني السكنية فيها، وقد يساعدنا ذلك أيضًا في التعامل مع الكوارث الطبيعية وقت حدوثها”.