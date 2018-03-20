انحنى ليلتقط هاتفه من تحت مقعده في السينما.. فحدثت الكارثة

تُوفي بريطاني بعد أن علِق رأسه تحت مقعده في دار للسينما أثناء محاولته التقاط هاتفه المتحرك الذي سقط منه وهو مغادر عند انتهاء الفيلم.

وحاول أصدقاء الرجل وموظفو سينما “فيو” في بيرمنغهام، ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد العاصمة لندن، إنقاذ الرجل بسحبه من تحت المقعد، إلا أنه أُصيب بنوبة قلبية أدت إلى وفاته في الحال نتيجة الخوف، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن موظفي السينما قولهم إن الرجل انحنى ليبحث عن هاتفه الذي سقط تحت الكرسي فعلِق رأسه بين أسفل الكرسي ومسند الساقين الكهربائي.

وقال متحدث باسم خدمات الإسعاف في المدينة الواقعة وسط غرب بريطانيا:”نستطيع أن نؤكد أن الوفاة نجمت عن سكتة قلبية بسبب الخوف على ما يبدو”.

ولم يتم الكشف عن هوية الضحية، لكن متحدث باسم بلدية المدينة أفاد أنه تم فتح تحقيق في الحادثة، وسيتم إصدار بيان في وقت لاحق.