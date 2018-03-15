بالفيديو والصور.. قتلى وجرحى جراء انهيار جسر في ميامي

قُتل عدد من الأشخاص وأصيب 8 آخرون، مساء الخميس، إثر انهيار جسر مشاة جديد في جامعة فلوريدا الدولية، بمدينة ميامي، جنوب شرقي الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن بول إستوبيان، رئيس قسم الإطفاء في ميامي، أن “الحادث أسفر عن سقوط عدة ضحايا، وأن 8 سيارات ظلت محصورة أسفل الجسر المنهار”.

وأضاف أن العدد الكلي للقتلى والمصابين لم يتم حصره حتى الساعة 21:09 بتوقيت غرينتش.

لكن مسؤولي الإنقاذ أشاروا إلى نقل 8 مصابين إلى المستشفيات (لم يتم تحديد هوياتهم)، وفق الوكالة الأمريكية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن الرئيس دونالد ترامب على علم بالحادثة.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل على “تويتر” إنه سيرسل فريقًا للتحقيق في انهيار الجسر.