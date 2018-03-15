شركة طيران أمريكية تعوض سيدة عن إصابة قطها بهذا المبلغ

أصدرت محكمة استئناف في ولاية نيويورك الأمريكية، حكمًا بإلزام شركة “دلتا إيرلاينز” بدفع 50 دولارًا فقط لامرأة تعرض قطها الصغير البالغ من العمر ثمانية أسابيع لكسر في الفخذ عند نقله على متن رحلة إلى مطار لاجوارديا.

وألغى قرار محكمة الاستئناف في بروكلين، الذي صدر أمس الأربعاء، حكم محكمة أدنى كان في صالح المرأة التي اشترت القط، وهو من نوع “السافانا”، مقابل 2300 دولار.

وسعت باتريشيا لنتيني، لأن تدفع “دلتا” تكاليف جراحة أجريت لقطها برينس مادوكس ونفقات أخرى، بعد ما عاناه القط من ألم كبير بعد عودته للمنزل في آب/ أغسطس 2015، قبل أن يشخص طبيب بيطري إصابته لاحقًا.

وقالت محكمة الاستئناف، إن “قسيمة الشحن الجوي” لنقل القط عن طريق خدمة الشحن بشركة دلتا تقلص مسؤولية الشركة.

وقالت رينيه مايت محامية لنتيني عبر الهاتف إن الحكم “مفاجئ جدًا”.

وتنوي مايت مناقشة الخيارات القانونية المتاحة مع موكلتها، وقالت إن برينس مادوكس لا يزال يعرج في مشيته.

ويأتي القرار بعد يومين من نفوق جرو عمره عشرة أشهر خلال رحلة لشركة “يونايتد إيرلاينز” للطيران بعد أن أمرت مضيفة بوضعه في صندوق الأمتعة العلوي في مقصورة الركاب بالطائرة.