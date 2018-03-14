بالفيديو.. ضابط أمريكي يقتل مريضًا عقليًا اعتدى عليه

تحقق الشرطة الأمريكية في الأسباب التي أدت إلى إطلاق ضابط النار على مريض عقلي مشرد في ولاية كاليفورنيا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استجابت الشرطة لبلاغ سائق حافلة قال إنه تعرض لاعتداء من قبل رجل مشرد، وعندما وصل الضباط دخلوا في مواجهة مع شاب يُدعى “جونتيل ريدم” ( 27 عامًا ) في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الصحيفة، ريدم وهو يلكم ويعتدي على الضابط الذي يلاحقه في الشارع، ما اضطر الأخير لفتح النار عليه وقتله.

ونوّهت الصحيفة إلى أن ريدم، كان لاعبًا في اتحاد كرة القدم في مقاطعة تولير، ولم يكن مسلحًا عندما أطلق الضابط النار عليه.

بدوره، قال أحد شهود العيان إن الأرض تحولت إلى بحر من الدماء بعد إطلاق النار على المشرد من أصل إفريقي، فيما أكد آخرون اعتداءه على ضابط الشرطة.

ووفقًا لموقع “فيزاليا تايمز دلتا”، فإن القتيل كان معروفًا لدى جهاز الشرطة في تلك المنطقة.

وأوضح الرقيب جون هاملين: “كانت المواجهة عنيفة في لحظة ما واضطر الضباط لاستخدام المسدس الصاعق، ولكنه لم يجد نفعًا، وبعد ذلك حدثت مطاردة قُتل خلالها المشرد”.

وأكد شاهد عيان آخر، كان يقود سيارته بالقرب من موقع الحادث، أنه شاهد اعتداء المشرد على ضابط الشرطة وطرحه أرضًا، مضيفًا: “رأيت ضابطًا آخر يخرج مسدسه وبعدها سمعت خروج 4 طلقات نارية”.