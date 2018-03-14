مصرع 4 وإصابة 2082 آخرين في “احتفالات النار” بإيران

لقي 4 اشخاص حتفهم، وأصيب أكثر من 2000 آخرين، مساء أمس الثلاثاء، أثناء “احتفالات النار” التي تدعى بالفارسية “تشهارشنبه سوري” وتقام في أغلب أنحاء إيران، من خلال القفز على النار.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة “إيرنا” الإيرانية للأنباء، نقلًا عن بيرحسين كوليوند، رئيس هيئة الطوارئ في البلاد.

وجرت العادة في إيران أن تتم تلك الاحتفالات ليلة الأربعاء الذي يسبق نهاية السنة الفارسية أو عيد النوروز، وذلك وفق طقس فارسي قديم يعود للديانة الزرادشتية قبل الإسلام.

وبحسب المصدر لقي 4 أشخاص حتفهم، في العاصمة طهران، ومدن ونجان، وأردابيل، وكراتش، وأصيب ألفان و82 آخرون في مختلف أنحاء البلاد.

يذكر أن هذه الاحتفالات تتسبب سنويًا في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

والسنة الجديدة في إيران التي يستخدم فيها التقويم الشمسي الهجري، تبدأ يوم الـ 21 من مارس.