بالفيديو والصور.. انتشال 8 جثث من حطام طائرة بنجلاديش المنكوبة في نيبال

قال مسؤول في مطار كاتمندو بنيبال، إن طائرة ركاب من بنجلاديش تحمل 67 راكبًا وأربعة من أفراد الطاقم سقطت اليوم الاثنين أثناء هبوطها في المطار، وإنه جرى إنقاذ 17 شخصًا، بينما ذكر متحدث باسم شرطة كاتمندو أنه “تم انتشال ثماني جثث حتى الآن”.

وقال مصور من رويترز، إن عمال إنقاذ انتشلوا جثثًا متفحمة من حطام الطائرة، وإنه استطاع رؤية جثث مغطاة بالقماش قرب مدرج المطار.

وقال المتحدث باسم شرطة كاتمندو “نحاول إخماد حريق (شب في الطائرة) وننتظر التفاصيل” مضيفًا أن المطار أغلق وجرى تحويل مسار كل الرحلات الأخرى.

وتابع قائلًا “نحاول الآن التركيز على إجلاء الركاب”. وأظهرت لقطات تلفزيونية الدخان يتصاعد من موقع الحادث.

وتشتهر نيبال ذات الطبيعة الجبلية بالحوادث الجوية، فكثيرًا ما تواجه الطائرات الصغيرة مشاكل في مسارات جوية بين الأقاليم.

وتحطمت طائرة ركاب تايلاندية قادمة من بانكوك، بينما كانت تحاول الهبوط في كاتمندو عام 1992 ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها.

والطائرة المنكوبة اليوم تابعة لشركة يو.إس-بانجلا وهي مشروع مشترك بين بنجلاديش والولايات المتحدة.