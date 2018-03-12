الإمارات.. أرسلت له عبارات “خادشة للشرف” لتجبره على تطليقها

كشف زوج عربي مقيم في دولة الإمارات عن قيام زوجته بإرسال رسائل له عبر تطبيق “واتساب” تبلغه فيها أنها على علاقة بآخر، وتخطط للزواج منه بمجرد حصولها على الطلاق، إضافة إلى شتمه بألفاظ نابية، مرجعًا تصرفها إلى وجود خلافات بينهما.

وأقدم الزوج على فتح بلاغ ضد زوجته، حيث اتهمتها النيابة بتهمة “تحسين المعصية”، بعد ادعائها أنها على علاقة بشخص آخر، دون وجود رابط شرعي وهي متزوجة، وأنها ستخون زوجها، كما قامت بالتلفظ على زوجها بعبارات “خادشة للشرف”، بحسب ما أوردته صحيفة “البيان” المحلية.

لكن الزوج تراجع عن شكواه وتنازل عن القضية، مبررًا رغبته في التصالح مع زوجته، فيما لم تعثر المحكمة على أدلة كافية بالتهم المنسوبة للزوجة (عربية الجنسية)، إذ اتضح وجود خلافات بين الزوجين، وبحسب أقوال الزوج إن “زوجته ادعت وجود علاقة مع شخص آخر دون أن توضح طبيعة العلاقة، كما لم يثبت ذلك للمحكمة بدورها”.