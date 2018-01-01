طعم الـ100 دولار.. طريقة طريفة لسرقة المركبات في الولايات المتحدة (صور)

حذّرت سيدة أمريكية من خطة جديدة يستخدمها سارقو المركبات في الولايات المتحدة، حيث كتبت عبر صفحتها على موقع “فيسبوك“، أنها كادت تقع في فخهم الذي ينصبوه للضحايا باستخدام طعم “100 دولار”.

وذكر موقع America now الإخباري، أن كيري فيهمان، من ولاية ميسوري، وجدت “100 دولار” مُلصقةً على حاجز الزجاج الأمامي لسيارتها، ولحسن الحظ لم تلاحظها إلا أثناء قيادتها على الطريق السريع، وسرعان ما علمت بأنه فخ نُصب لها.

وبعد ذهابها للمنزل، قرأت بعض المقالات على الإنترنت حول مخطط جديد يستخدمه سارقو المركبات، ووجدت فيهمان أنهم يضعون المال في الجانب الأيمن من مقدمة المركبات، وبمجرد خطوة من السائق خارج مركبته يقفزون على الفور داخلها ويسرقونها بسرعة.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا مع الحادثة، وسرد العديد منهم قصصًا مشابهةً تعرضوا لها، وحذّر آخرون من أن سرقة المركبات تحدث في أي وقت وبكل أنحاء الولايات المتحدة.