بالفيديو.. لحظة اصطدام حافلة بنفق مشاة في موسكو ومقتل 5

بالفيديو.. لحظة اصطدام حافلة بنفق مشاة في موسكو ومقتل 5

المصدر: فريق التحرير

 لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرون، اليوم الإثنين، عندما اصطدمت حافلة بنفق للمشاة، غرب العاصمة الروسية موسكو، بحسب مركز خدمة الطوارئ الروسية.

ونقل موقع “سبوتنيك” الروسي الإخباري، باللغة العربية، عن المصدر، قوله: “حافلة دهست الناس، 15 إصابة، ومقتل 5″، مشيرًا إلى أن الحادثة، وقعت بالقرب من محطة “سلوفيانسكي بولفار”، غرب العاصمة.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي”، نقلًا عن مصادر، بأن الشرطة تحقق في أسباب الحادث، وسط ترجيح لفرضيتين، الأولى أن مكابح الحافلة ربما تعطلت، أو أن الحافلة تأثرت بسيارة عبرت أمامها.

Четверо погибших и 12 пострадавших…

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