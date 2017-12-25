بالفيديو.. لحظة اصطدام حافلة بنفق مشاة في موسكو ومقتل 5

ونقل موقع “سبوتنيك” الروسي الإخباري، باللغة العربية، عن المصدر، قوله: “حافلة دهست الناس، 15 إصابة، ومقتل 5″، مشيرًا إلى أن الحادثة، وقعت بالقرب من محطة “سلوفيانسكي بولفار”، غرب العاصمة.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي”، نقلًا عن مصادر، بأن الشرطة تحقق في أسباب الحادث، وسط ترجيح لفرضيتين، الأولى أن مكابح الحافلة ربما تعطلت، أو أن الحافلة تأثرت بسيارة عبرت أمامها.