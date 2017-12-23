مصرع عروسين مصريين ليلة زفافهما اختناقا بالغاز

لقي عروسان مصريان مصرعهما، إثر اختناقهما ليلة زفافهما، بعد حدوث تسرب للغاز داخل شقتهما بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية في مصر.

وذكرت مصادر أمنية أن الجهات المعنية تلقت بلاغاً باختناق عريس وعروسه بعد دخولهما شقتهما الجديدة بساعات قليلة بسبب تسرب كميات من الغاز بعدما أصاب دائرة الغاز عطل غريب.

وانتقلت قوات الأمن على الفور لموقع البلاغ، وجرى نقل الحالتين إلى أحد المستشفيات.

وأوضحت المصادر أن العروسين لقيا مصرعهما في موقع الحادث، حيث تمت إحالة الجثتين إلى المشرحة، ثم صرحت النيابة بدفنهما وفتح تحقيقات بالواقعة.